Пентагон: США передадут Киеву БМП Bradley в ближайшие недели
2023-01-23 20:08
Пресс-служба Пентагона анонсировала скорую передачу боевых машин пехоты Bradley украинским войскам.
Вечером 23 января пресс-служба Министерства обороны Соединённых Штатов сообщила, что в ближайшие несколько недель на территорию Украины будут доставлены боевые машины пехоты Bradley. Согласно открытым данным о содержании нового пакета военной помощи, предоставляемого Киеву со стороны США, украинские войска получат 50 штук подобных БМП.
Примечательно, что ориентировочная общая стоимость нового американского пакета военной помощи Украине составляет два с половиной миллиарда долларов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей