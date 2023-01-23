Пентагон: США передадут Киеву БМП Bradley в ближайшие недели

Пресс-служба Пентагона анонсировала скорую передачу боевых машин пехоты Bradley украинским войскам.

Вечером 23 января пресс-служба Министерства обороны Соединённых Штатов сообщила, что в ближайшие несколько недель на территорию Украины будут доставлены боевые машины пехоты Bradley. Согласно открытым данным о содержании нового пакета военной помощи, предоставляемого Киеву со стороны США, украинские войска получат 50 штук подобных БМП.

Примечательно, что ориентировочная общая стоимость нового американского пакета военной помощи Украине составляет два с половиной миллиарда долларов.