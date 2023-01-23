Суд рассматривает дело Евы Грин, оскорбившей кинопродюсеров в WhatsApp

42-летняя актриса Ева Грин подала в суд на 830 00 фунтов стерлингов из-за отмены съемок научно-фантастического фильма «Патриот», в котором она должна была сыграть.

Но в отношении нее был подан встречный иск, поскольку Еву обвиняют в преднамеренном срыве производства.

Грин обвиняют в том, что она оскорбляла членов съемочной группы в WhatsApp, называя их «придурками», «коварными социопатами», «сумасшедшими».

Согласно судебным документам, Еву Грин обвиняют в поведении, которое продемонстрировало, что у нее не было желания и намерения завершить производство фильма.