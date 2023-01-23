США и Израиль проводят военные учения с бомбардировщиками и HIMARS

Пресс-служба Центрального командования армией США сообщило о старте военных учений, осуществляемых с участием войск Израиля.

23 января начались американо-израильские военные учения "Можжевеловый дуб", которые идут на территории Израиля и на востоке акваторий Средиземного моря. В ходе учений представители обеих национальных армий проведут боевые стрельбы с участием 140 единиц военно-воздушной техники, включая стратегические бомбардировщики.

Также в учениях будут задействованы 12 военных кораблей и американские РСЗО HIMARS. В рамках мероприятия подразделения Израиля и Соединённых Штатов намерены отработать подавление систем противовоздушной обороны условного противника.