ЕС выделит дополнительно 500 млн евро на вооружения для Киева

APS
2023-01-23 20:20

ЕС выделяет дополнительные 500 миллионов евро на вооружение Украины, как стало известно AFP из дипломатических источников.

45 млн евро будут направлены на обучение украинских военнослужащих в ЕС.

Министры иностранных дел ЕС на встрече в Брюсселе согласились выделить дополнительные ассигнования, финансируемые Европейским фондом мира, после интервью в формате видеоконференции со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. 

Общая сумма затрат в январе составляет 3,6 миллиарда евро военной и финансовой помощи Украине по линии EFF.
 

Опубликовано: Тарас Медведев









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