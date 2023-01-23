ЕС выделит дополнительно 500 млн евро на вооружения для Киева
2023-01-23 20:20
ЕС выделяет дополнительные 500 миллионов евро на вооружение Украины, как стало известно AFP из дипломатических источников.
45 млн евро будут направлены на обучение украинских военнослужащих в ЕС.
Министры иностранных дел ЕС на встрече в Брюсселе согласились выделить дополнительные ассигнования, финансируемые Европейским фондом мира, после интервью в формате видеоконференции со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
Общая сумма затрат в январе составляет 3,6 миллиарда евро военной и финансовой помощи Украине по линии EFF.
Опубликовано: Тарас Медведев