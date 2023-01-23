ЕС выделит дополнительно 500 млн евро на вооружения для Киева

ЕС выделяет дополнительные 500 миллионов евро на вооружение Украины, как стало известно AFP из дипломатических источников.

45 млн евро будут направлены на обучение украинских военнослужащих в ЕС.

Министры иностранных дел ЕС на встрече в Брюсселе согласились выделить дополнительные ассигнования, финансируемые Европейским фондом мира, после интервью в формате видеоконференции со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Общая сумма затрат в январе составляет 3,6 миллиарда евро военной и финансовой помощи Украине по линии EFF.

