Селена Гомес рассказала в Тик Токе, почему набрала лишние килограммы

После церемонии "Золотой глобус" на певицу набросились хейтеры, обвинив в том, что она растолстела: ответ Селены вас удивит.

Селена Гомес очаровательно смотрелась на красной дорожке премии Золотой глобус, но так посчитали не все поклонники певицы. Многие стали писать в соцсетях, что она выглядит толстой.

Селена же отнеслась к этим заявлениям с большой долей юмора. Уже покидая церемонию, певица вышла в прямой эфир в Тик Токе, где на язвительные замечания недоброжелателей ответила, что она поправилась, но потому, что очень хорошо провела новогодние праздники.

По тому, как уверенно Селена Гомес смотрится на дорожке, можно сказать, что она совсем не комплексует по поводу своих размеров. Ранее она признавалась, что принимала лекарства от биполярного расстройства, и теперь не сможет сама выносить ребенка.