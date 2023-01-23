Лолита взяла творческий отпуск, покинув Россию

Певица Лолита Милявская взяла "творческую паузу" и отправилась в отпуск в Болгарию, где у нее дом.

Исполнительница Лолита Милявская решила хорошенько отдохнуть, отправившись в свой дом в Болгарии.

Отпуск знаменитость намерена провести без всякой косметики и каблуков.

Певица решила заняться уборкой, приготовив, швабру, пылесос, моющие средства, дрова. Знаменитость написала в Телеграм-канале, что все это любит и уверена, что это необходимо для творческого отпуска.