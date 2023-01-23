Лолита взяла творческий отпуск, покинув Россию
2023-01-23 20:22
Певица Лолита Милявская взяла "творческую паузу" и отправилась в отпуск в Болгарию, где у нее дом.
Исполнительница Лолита Милявская решила хорошенько отдохнуть, отправившись в свой дом в Болгарии.
Отпуск знаменитость намерена провести без всякой косметики и каблуков.
Певица решила заняться уборкой, приготовив, швабру, пылесос, моющие средства, дрова. Знаменитость написала в Телеграм-канале, что все это любит и уверена, что это необходимо для творческого отпуска.
Опубликовано: Наталья Гончарова