Кинофестиваль Берлинале превратится в политическое событие

Американский актер и режиссер Шон Пенн представит на Берлинском кинофестивале документальный фильм о войне на Украине с участием президента Владимира Зеленского, сообщили организаторы в понедельник.

Документальная лента «Суперсила», заявленная как «хроника проекта, который реальность превратила во что-то менее контролируемое, но более значимое», станет самым масштабным из фильмов, представленных на фестивале.

Шон Пенн впервые приехал в Киев, чтобы снять документальный фильм, в конце февраля 2022 года.

Шон Пенн снял документальный фильм для Vice Studios вместе с американским режиссером Аароном Кауфманом, которого подвергают критике из-за участия в политических процессах, в частности, после интервью с мексиканским наркобароном Хоакином «Эль Чапо» Гусманом, когда тот был в бегах.

73-й Берлинале, который пройдет с 16 по 26 февраля, на этот раз прольет свет на войну в Украине, утверждают его организаторы.