Захарова пообещала СМИ Франции ответные меры за блокировку счетов RT France
2023-01-23 20:59
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что РФ примет ответные меры в отношении французских СМИ после блокировки счетов RT France.
Она напомнила, что с 14 декабря 2022 года французский спутниковый оператор Eutelsat прекратил трансляцию трех российских каналов.
Двумя днями позднее Евросоюз приостановил лицензию на вещание четырех российских телеканалов.
Захарова выразила возмущение такими действиями властей Франции и анонсировала ответные меры.
Опубликовано: Светлана Репина