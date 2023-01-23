Лукашенко поменял рабочий компьютер Apple на Horizont по совету блогера

Пресс-служба Александра Лукашенко рассказала, что предложил президенту Беларуси сменить компьютер в рабочем кабинете.

23 января Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что смена рабочего компьютера производства Apple в кабинете Александра Лукашенко на белорусский Horizont произошла по предложению местного блогера Антона Шабашова. Известно, что Лукашенко доложили об инициативе молодого человека, после чего сотрудники "Горизонта" оперативно установили новую технику в кабинете главы государства.

Сам Шабашов выразил уверенность, что смена американского компьютера на белорусский в рабочем пространстве Александра Лукашенко встретит поддержку среди населения страны.