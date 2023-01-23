Мишель Фелтон попала под суд за то, что отправила тысячу сообщений своему бывшему бойфренду

Англичанка Мишель Фелтон не смогла смириться с расставанием со своим парнем Райаном, и стала писать и звонить ему.

После расставания с бойфрендом Райаном Харли Мишель Фелтон в надежде возобновить отношения стала бомбардировать его сообщениями, число которых доходило до 150, и приносить подарки к его дому, чем едва не довела его до суицида.

Райан был вынужден обратиться в полицию с жалобой на преследование. В результате разбирательства 28-летняя девушка получила наказание в виде 18 месяцев общественных работ.

Помимо этого суд присудил ей обязательный месяц психологической реабилитации. В течение всего срока ей запрещено приближаться к Райану. Пара рассталась после серьезной драки.