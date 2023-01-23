Боррель: ЕС оказал помощь Киеву на 49 млрд евро за время спецоперации

Жозеп Боррель утверждает, что с начала конфликта в Украине страны Европейского союза оказали Киеву поддержку общей стоимостью в почти 50 миллиардов евро.

Лидер отдела Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры стран Евросоюза договорились о выделении пятиста миллионов евро на помощь Украине в рамках седьмого финансового транша. По данным Борреля, в ближайшее время Европейский фонд мира выделит также 45 миллионов евро на организацию тренировочной миссии для украинской армии.

Также Жозеп Боррель отметил, что с 24 февраля 2022 года страны Евросоюза в общей сложности потратили 49 миллиардов евро на оказание помощи Украине.