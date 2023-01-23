Боррель: МИД Германии не блокирует поставки танков Leopard в Украину

Возглавляющий отдел Европейской дипломатии Жозеп Боррель утверждает, что немецкое правительство обязуется не блокировать отправку танков Киеву из других западных стран.

Вечером понедельника Жозеп Боррель публично заявил, что провёл переговоры с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, которая сообщила, что Берлин не станет блокировать отправку немецких танков Leopard 2 украинским войскам из других стран-обладательниц подобного оружия.

Примечательно, что накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности Варшавы передать Киеву немецкие "Леопарды" без согласия бундесвера.