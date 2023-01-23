Полиция проверяет Эдварда Била по подозрению в дискредитации ВС РФ
2023-01-23 21:25
Российские правоохранители инициировали проверку деятельности Эдварда Била, который подозревается в распространении фейков об армии России.
23 января юрист Сергей Жорин сообщил, что Эдвард Бил стал фигурантом проверки, инициированной сотрудниками МВД России. Известно, что в полицию поступило заявление с просьбой проверить деятельность Била, около трёх лет назад опубликовавшего в социальных сетях картинку, которая может дискредитировать российских военных.
Адвокат Жорин выразил уверенность, что Эдварду Билу не грозит административное или уголовное наказание, поскольку на момент публикации картинки закона о дискредитации ВС РФ не существовало.
Опубликовано: Ткачёв Андрей