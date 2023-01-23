Боррель: Евросоюз выделит 45 млн евро на подготовку бойцов ВСУ в Польше

Жозеп Боррель утверждает, что страны Евросоюза намереваются выделить дополнительные средства для обучения украинских военных.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель утверждает, что Европейский фонд мира планирует выделить 45 миллионов евро, которые будут задействованы на организацию тренировочной миссии для солдат вооружённых сил Украины, располагающейся на территории Польши.

Также Боррель отметил, что побеседовал с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок, которая пообещала ему, что Министерство обороны Германии не станет блокировать инициативы других государств, направленных на передачу немецких танков Leopard 2 украинским военным.