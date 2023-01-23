Шойгу утвердил порядок ежемесячных выплат мобилизованным россиянам

Сергей Шойгу подписал указ об утверждении ежемесячного денежного довольства мобилизованным гражданам России.

23 января официальный сайт правовой информации опубликовал текст указа министра обороны России Сергея Шойгу, которым постановляется утвердить порядок начисления выплат гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Согласно тексту указа, мобилизованные будут получать денежное довольствие в соответствии со своим воинским званием, учётной специальностью и количеством дней, в которые военный находился в течение неполного календарного месяца.