Захарова высмеяла отказ музеев Британии использовать слово «мумия»

Мария Захарова прокомментировала новость о том, что некоторые британские музеи отказываются употреблять термин "мумия" из соображений политкорректности.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова утверждает, что администрации большинства музеев Великобритании приняли решение не употреблять термин "мумия", заменив его на "мумифицированные останки", поскольку подобное обозначение погребённых мёртвых египтян звучит уничижительно.

Захарова высмеяла директиву британских музеев, отметив, что их администрация не может знать о мнении мёртвых людей. Также Мария Захарова призвала британцев проявлять толерантность к живым.