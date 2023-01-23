В Кабинете Лукашенко заменили Apple iMac на компьютер Horizont

В кабинете президента Республики Беларусь Александра Лукашенко заменили компьютер.

Как сообщает телеграм-канал пресс-службы Александра Лукашенко Пул Первого, в кабинете президента Беларуси сменили рабочий компьютер главы государства.

Из поста следует, что компьютер iMac, который был установлен там ранее, заменили на компьютер отечественного производства Horizont.

Ранее президент Беларуси побывал на научной выставке, где встретился с главой заводы Horizont и поручил ему провести замену техники в кабинете

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