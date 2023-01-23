Губернатор Флориды защищает запрет на уроки истории для афроамериканцев

Губернатор Флориды Рон ДеСантис , который намерен принять участие в президентской гонке в 2024 году, в понедельник выступил в защиту запрета на преподавание курса истории афроамериканцев в своем штате.

Это решение подверглось резкой критике со стороны ассоциаций по защите гражданских прав.

«Мы хотим образования, а не идеологической обработки», — сказал республиканец, известный тем, что он был одним из ярых сторонников культурных войн.

Преподавание истории афроамериканцев стало обязательным во Флориде. В январе штат запретил курс для старшеклассников, в котором этот предмет рассматривался более подробно.