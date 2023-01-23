Перевооружение Бундесвера новыми винтовками затягивается на 12 лет

Новые штурмовые винтовки Heckler & Koch планировалось поставить на службу Бундесверу в 2024 году.

Но тестирование показало, что этот процесс затянется на долгие годы, сообщает WELT.

Весной 2015 года экс-глава Мінобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила, что больше не видит будущего для стандартной штурмовой винтовки G36 и было принято решение о перевооружении.

Сообщается, что только 390 из 119 000 винтовок HK416 A8 были изготовлены для тестирования. Замена всех орудий может занять время до 2036 года.

В военной промышленности решение о проізводстве новой штурмовой винтовки HK416 A8 компании Heckler & Koch считается ярким примером длительных процессов поставок для вооруженных силах Германии.

