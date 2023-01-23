Цена на яйца чуть не погубила репутацию ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников категорически отверг обвинения в коррупции в сфере армейского снабжения.

«Наиболее очевидная цель — попытаться подорвать доверие к Министерству обороны в очень важный момент», — написал 56-летний мужчина в Facebook в понедельник.

Нет никаких фактических оснований для обвинений. Резников гарантировал полную прозрачность расследования.

«На самом деле это обычная техническая ошибка поставщика», — пояснил министр.

Яблоком раздора стали, как оказалось – куриные яйца. Вместо цены за единицу была указана цена за 100 граммов. Этим и объясняется тот факт, что стоимость яиц выросла втрое по сравнению с розничными ценами в столице Украины.

Транспортные расходы, в том числе риски доставки близко к фронту, привели к повышению цен.

На каждого военнослужащего запланированы ежедневные расходы на питание в эквиваленте почти 3,40 евро.

Рост затрат по сравнению с прошлым годом составляет 21,5 процента, что ниже официального уровня инфляции в 26,6 процента.