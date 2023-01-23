Премьер Польши Моравецкий: Сикорскому следует отказаться от позорных заявлений о планах по разделу Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опроверг слова бывшего главы МИД страны Радослава Сикорского о планах Варшавы по разделу Украины.

Моравецкий назвал эти заявления позорными и предложил Сикорскому отказаться от подобных утверждений.

Ранее Сикорский заявил, что правящая партия Польши «Право и справедливость» рассматривала возможность раздела Украины в первые дни спецоперации.

Он сказал, что в тот момент польские власти не могли спрогнозировать, чем закончится этот конфликт.