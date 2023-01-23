Radio Zet: в Польше из-за инфляции на треть выросло число краж в магазинах

Radio Zet сообщает, что количество краж в магазинах Польши увеличилось на треть на фоне роста инфляции на 18%.

При проведении соответствующего исследования более 44% респондентов высказались за ужесточение наказания за кражи в магазинах.

По словам управляющего директора SkipWish Group Мацея Тышельского, поляки понимают, что магазины повышают цены и перекладывают убытки из-за краж на добросовестных покупателей.

Вместе с тем он отметил, что кражи совершают в основном бедные люди, поэтому ужесточение наказания не даст нужного эффекта.