Советник офиса Зеленского Подоляк: Украина никогда не хранила оружие на атомных электростанциях

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в стране никогда не хранили оружие на атомных электростанциях.

Он отметил, что Украина всегда остается открытой для проведения проверок МАГАТЭ и других международных организаций.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что ВСУ хранят боеприпасы и вооружения, полученные от Запада, на АЭС.

В качестве примера Нарышкин рассказал о нахождении на Ровенской АЭС вагонов с боеприпасами в декабре прошлого года.