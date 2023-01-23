В Польше ждут реакции Шольца на слова главы МИД ФРГ Бербок по поводу поставок танков
2023-01-23 23:56
Польша ждет заявления канцлера Германии Олафа Шольца по поводу поставок танков на Украине и поддержки утверждений главы МИД ФРГ Анналены Бербок.
Представитель польского президента по международной проблематике Марчин Пшидач сказал, что Варшава хочет выяснить позицию Шольца, прежде чем обращаться с просьбой о поставках танков Leopard на Украину.
Ранее Бербок заявила, что Германия не будет препятствовать поставкам танков немецкого производства другими странами.
Однако Польша хочет полной уверенности в том, что правительство Германии не будет возражать против реэкспорта танков Leopard на Украину.
Опубликовано: Светлана Репина