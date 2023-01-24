МИД Венгрии: к концу недели могут появиться предложения по новым антироссийским санкциям

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что во второй половине недели могут появиться новые предложения по антироссийским санкциям.

По его словам, такими данными располагает Еврокомиссия.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует ввести очередной пакет санкций против России для закрытия лазеек в существующих ограничениях.

Агентство Bloomberg пишет, что санкции могут коснуться российской отрасли производства беспилотников и товаров двойного назначения, а также затронуть Беларусь.