Во Франции пекари вышли протестовать против повышения цен на электроэнергию
2023-01-24 00:25
В Париже прошла акция против повышения цен на электроэнергию, организованная местными пекарями.
Инициатором манифестации стал «Коллектив за выживание пекарей и ремесленников», шествие началось с площади Нации.
По слова очевидцев, в акции приняли участие сотни людей. Мероприятие проходило под контролем полиции.
Пекари требовали справедливых тарифов на электроэнергию, а также протестовали против роста инфляции.
Опубликовано: Светлана Репина