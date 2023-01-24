Во Франции пекари вышли протестовать против повышения цен на электроэнергию

В Париже прошла акция против повышения цен на электроэнергию, организованная местными пекарями.

Инициатором манифестации стал «Коллектив за выживание пекарей и ремесленников», шествие началось с площади Нации.

По слова очевидцев, в акции приняли участие сотни людей. Мероприятие проходило под контролем полиции.

Пекари требовали справедливых тарифов на электроэнергию, а также протестовали против роста инфляции.