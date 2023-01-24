ТАСС: Для выезда из России нужна будет предварительная регистрация

Чтобы выехать из России на автомобиле нужно будет предварительно регистрироваться.

По сообщению информагентства ТАСС, в Государственную думу Российской Федерации внесены на рассмотрение поправки в закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ".

Их подготовил глава комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев. Изменения затронут правила пересечения границ России.

Предлагается ввести предварительную регистрацию для пересечения границы на автомобиле. Владельцев авто хотят обязать предварительно указывать время и место пересечения границы.