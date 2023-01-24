Gulf News: правительство Кувейта подало в отставку из-за разногласий с Национальным собранием
2023-01-24 00:30
По информации портала Gulf News, правительство Кувейта подало в отставку. Причиной стали разногласия с Национальным собранием.
Кувейтское правительство отказалось принимать на себя обязательства перед Национальной ассамблеей страны.
После этого стало известно, что правительство страны подало в отставку. Это уже пятый подобный случай за два года.
В прошлый раз кувейтское правительство подало в отставку в начале декабря прошлого года.
Опубликовано: Светлана Репина