Gulf News: правительство Кувейта подало в отставку из-за разногласий с Национальным собранием

По информации портала Gulf News, правительство Кувейта подало в отставку. Причиной стали разногласия с Национальным собранием.

Кувейтское правительство отказалось принимать на себя обязательства перед Национальной ассамблеей страны.

После этого стало известно, что правительство страны подало в отставку. Это уже пятый подобный случай за два года.

В прошлый раз кувейтское правительство подало в отставку в начале декабря прошлого года.