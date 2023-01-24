Энергоатом: Представители МАГАТЭ работают на всех АЭС Украины

По сообщению организации Энергоатом, международные наблюдатели начали работать на АЭС Украины.

В Украине на всех атомных станциях страны начала свою работу мониторинговую миссию инспекция международной организации МАГАТЭ.

"Постоянные миссии МАГАТЭ приступили к работе на всех атомных электростанциях Украины", - сообщает информагентство ТАСС.

Напомним, что после начала боев у Запорожской АЭС и попадания туда снарядов, международное сообщество начало беспокоиться за ядерную безопасность.