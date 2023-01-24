Энергоатом: Представители МАГАТЭ работают на всех АЭС Украины
2023-01-24 00:32
По сообщению организации Энергоатом, международные наблюдатели начали работать на АЭС Украины.
В Украине на всех атомных станциях страны начала свою работу мониторинговую миссию инспекция международной организации МАГАТЭ.
"Постоянные миссии МАГАТЭ приступили к работе на всех атомных электростанциях Украины", - сообщает информагентство ТАСС.
Напомним, что после начала боев у Запорожской АЭС и попадания туда снарядов, международное сообщество начало беспокоиться за ядерную безопасность.
Опубликовано: Николай Скира