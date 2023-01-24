FT: между США и союзниками возникли серьезные противоречия из-за Украины
2023-01-24 00:34
Издание Financial Times опубликовало материал Гидеона Рахмана, который пишет о появлении серьезных противоречий между США и союзниками.
Автор отмечает, что в этом году будет особенно сложно сохранить единство стран Запада из-за конфликта на Украине.
Рахман утверждает, что между США и союзниками сохраняется напряженность, которая не исчезнет в ближайшее время.
При этом он уточняет, что между странами запада существуют серьезные разногласия по поводу военной помощи Украине.
Опубликовано: Светлана Репина