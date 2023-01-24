Зеленский запретил чиновникам выезжать за пределы Украины
2023-01-24 00:38
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ, который запрещает выезд чиновников за пределы страны.
По его словам, принципиальное решение по этому вопросу было принято Советом нацбезопасности и обороны.
Зеленский уточнил, что запрет касается любых должностных лиц центральной и местных властей, в том числе депутатов, правоохранителей, прокуроров.
Он отметил, что сейчас можно отдыхать только вне государственной службы, а ездить за границу с любой негосударственной целью чиновник больше не смогут.
Опубликовано: Светлана Репина