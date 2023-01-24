Зеленский запретил чиновникам выезжать за пределы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ, который запрещает выезд чиновников за пределы страны.

По его словам, принципиальное решение по этому вопросу было принято Советом нацбезопасности и обороны.

Зеленский уточнил, что запрет касается любых должностных лиц центральной и местных властей, в том числе депутатов, правоохранителей, прокуроров.

Он отметил, что сейчас можно отдыхать только вне государственной службы, а ездить за границу с любой негосударственной целью чиновник больше не смогут.