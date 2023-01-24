Вучич: конфликт на Украине будет разрастаться и выйдет за ее пределы
2023-01-24 00:43
Президент Сербии Александр Вучич в своем обращении к населению заявил, что вооруженный конфликт на Украине будет разрастаться.
По его словам, столкновения продолжатся и могут распространиться на другие государства.
Вучич подчеркнул, что задача Сербии – избежать распространения конфликта на ее территорию.
При этом он сказал, что поддерживает территориальную целостность Украины, однако не одобряет антироссийские санкции.
Опубликовано: Светлана Репина