Вучич: конфликт на Украине будет разрастаться и выйдет за ее пределы

APS
2023-01-24 00:43

Президент Сербии Александр Вучич в своем обращении к населению заявил, что вооруженный конфликт на Украине будет разрастаться.

По его словам, столкновения продолжатся и могут распространиться на другие государства.

Вучич подчеркнул, что задача Сербии – избежать распространения конфликта на ее территорию.

При этом он сказал, что поддерживает территориальную целостность Украины, однако не одобряет антироссийские санкции. 

Опубликовано: Светлана Репина









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