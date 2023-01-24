Российское посольство в Испании опровергло информацию о причастности разведки РФ к отправке посылок с взрывными устройствами

Российское посольство в Испании опровергло информацию о причастности военной разведки РФ к рассылке взрывных устройств.

В ответ на соответствующую публикацию в The New York Times в диппредставительстве отметили, что расследование не обнаружило ни одной улики.

Там назвали статью в NYT фантастической и отметили, что в статье El País говорится об отсутствии ясности о причастности России к данному делу.

Издание The New York Times сообщило, что рассылка бомб в Испании осуществлялась ультраправыми группировками по заказу российской военной разведки.