Бывший премьер Украины Азаров: страной управляют специалисты из ЦРУ и Ми-6
2023-01-24 01:16
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что сейчас страной управляют специалисты из американского ЦРУ и британской разведки Ми-6.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный не обладают политической субъективностью.
Азаров отметил, что все действия, предпринимаемые Зеленским и Залужным, являются разработками западных специалистов.
Он также сказал, что Украина сейчас – не самостоятельная страна, и она не сможет существовать без помощи Запада.
Опубликовано: Светлана Репина