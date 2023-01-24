Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что сейчас страной управляют специалисты из американского ЦРУ и британской разведки Ми-6.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный не обладают политической субъективностью.

Азаров отметил, что все действия, предпринимаемые Зеленским и Залужным, являются разработками западных специалистов.

Он также сказал, что Украина сейчас – не самостоятельная страна, и она не сможет существовать без помощи Запада.