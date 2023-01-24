The Japan Times: Япония боится остаться без российского газа

Издание The Japan Times опубликовало материал Этьена Балмера, который утверждает, что власти Японии боятся потерять доступ к российскому сжиженному газу.

Балмер напоминает, что Япония сохранила свои доли в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», когда американская ExxonMobile и британская Shell вышли из этих проектов.

Отсюда обозреватель делает вывод о том, что сохранение доступа к российскому газу является приоритетной задачей для властей Японии.

Балмет отмечает, что для Токио участие в «Сахалинах» является императивом энергетической безопасности.