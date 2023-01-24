В США сомневаются в надежности Германии как партнера по НАТО

Сенатор-республиканец от штата Техас Джон Корнин заявил, что надежность Германии как партнера по НАТО вызывает сомнения.

Причиной для таких сомнений стал отказ Германии поставлять танки для нужд украинских военных.

Корнин выразил надежду на то, что ФРГ найдет способ для активного наращивания военной поддержки Украины.

Он также задался вопросом, могут ли США полагаться на такого партнера и как повела бы себя Германия, если бы под угрозой оказался сам Альянс.