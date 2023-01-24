СНБО Украины ввел санкции против патриарха Кирилла

Украина ввела санкционные ограничения против Кирилла Кундяева (патриарха Кирилла).

Совет национальной безопасности Украины заявил о введении санкционных ограничений в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

"Украинский совет по нацбезопасности ввел санкции против племянника патриарха Кирилла Михаила Гундяева", - говорится в сообщении РИА Новости.

Санкции подразумевают блокировку всех счетов Гундяева, а также запрет на операции по ценным бумагам и на въезд в Украину.