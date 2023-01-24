Зеленский включил в санкционный список Украины 22 высших иерарха РПЦ

Президент Украины принял решение о включении санкционный список 22 высших иерарха РПЦ

Украина включила в санкционный список 22 иерарха Русской православной церкви, заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Персональные санкции предусматривают блокировку личных активов, а также активов, которыми они могли распоряжаться через доверенных лиц.

Последний раз Зеленский вводил санкции против россиян 7 января. Тогда под ограничения попали российские актеры и музыканты.