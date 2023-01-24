Глава МИД Польши: Варшава передаст танки Leopard 2 в Украину независимо от решения Германии

Варшава намерена передать Украине танки Leopard 2, независимо от решения, которое примет Германия, заявил глава МИД Польши Збигнев Рау.

"Мы собираемся отправить танки в Украину. Также мы планируем поддерживать связи с Германией по этому вопросу. Но независимо от решения других стран мы выполним то, что обещали Украине", - сказал он.