Глава МИД Польши: Варшава передаст танки Leopard 2 в Украину независимо от решения Германии

APS
2023-01-24 01:40

Глава польского внешнеполитического ведомства Збигнев Рау заявил, что Варшава намерена выполнить обещание перед Украиной и поставить ей танки Leopard 2.

Варшава намерена передать Украине танки Leopard 2, независимо от решения, которое примет Германия, заявил глава МИД Польши Збигнев Рау.

"Мы собираемся отправить танки в Украину. Также мы планируем поддерживать связи с Германией по этому вопросу. Но независимо от решения других стран мы выполним то, что обещали Украине", - сказал он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда пообещал поставить в Украину роту танков Leopard 2. Однако в Берлине уверяют, что с ними такую поставку никто не согласовывал.

Опубликовано: Максим Алексеев









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