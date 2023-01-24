Глава МИД Польши: Варшава передаст танки Leopard 2 в Украину независимо от решения Германии
2023-01-24 01:40
Глава польского внешнеполитического ведомства Збигнев Рау заявил, что Варшава намерена выполнить обещание перед Украиной и поставить ей танки Leopard 2.
Варшава намерена передать Украине танки Leopard 2, независимо от решения, которое примет Германия, заявил глава МИД Польши Збигнев Рау.
"Мы собираемся отправить танки в Украину. Также мы планируем поддерживать связи с Германией по этому вопросу. Но независимо от решения других стран мы выполним то, что обещали Украине", - сказал он.
Ранее президент Польши Анджей Дуда пообещал поставить в Украину роту танков Leopard 2. Однако в Берлине уверяют, что с ними такую поставку никто не согласовывал.
Опубликовано: Максим Алексеев