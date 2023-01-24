Зеленский ввел санкции против 22 представителей Русской православной церкви
2023-01-24 01:41
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ о введении санкций в отношении 22 представителей Русской православной церкви.
По его словам, такое решение принято в целях усиления духовной независимости Украины.
Для некоторых представителей Русской православной церкви санкции вводятся на 30 лет, для остальных – на пятилетний срок.
Ограничения включают блокировку счетов, лишение украинских госнаград, прекращение сотрудничества и культурного обмена.
Опубликовано: Светлана Репина