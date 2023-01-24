В Госдепартаменте США ответили на вопрос Пригожина по поводу ЧВК «Вагнер»

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс прокомментировал письмо Евгения Пригожина, в котором тот спрашивает, какое преступление совершила ЧВК «Вагнер».

райс уточнил, что еще до отправки этого письма США рассекретили информацию о деятельности ЧВК «Вагнер» на Украине и в других странах мира, а также о получении поддержки от КНДР.

Он отметил, что именно эта информация стала основанием для причисления частной военной компании к транснациональным преступным организациям.

Ранее в США сообщили, что планируют ввести санкции в отношении ЧВК «Вагнер».