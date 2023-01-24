В США еще не принято окончательное решение по поводу отправки танков Abrams на Украину

Координатор Совета безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что решение по поводу поставок танков Abrams Украине еще не принято.

Он признал, что такая военная техника была бы полезна для ВСУ при проведении наземных операций.

Вместе с тем Кирби уточнил, что танки Abrams – это сложная техника, требующая специального обслуживания.

Ранее несколько американских военных высказались о том, что поставки танков Abrams на Украину не помогут ВСУ победить.