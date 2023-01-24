Пригожин остался недоволен ответом Белого дома на его письмо
2023-01-24 02:06
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал ответ на его письмо, который дал Белый дом.
В письме Пригожин спрашивал, какое преступление совершила ЧВК «Вагнер». В ответ в Белом доме напомнили, что уже называли основания для причисления компании к транснациональным преступным организациям.
Пригожин посчитал это общими фразами. Он отметил, что защищает интересы своей родины России, а в других странах действует на стороне коренного населения и действующей власти.
Он также попросил у Белого дома пояснений по поводу обвинений в дестабилизирующей деятельности.
Опубликовано: Светлана Репина