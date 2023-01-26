Писториус рассказал, когда Германия направит Украине танки Leopard

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что первые танки Leopard могут попасть в Украину примерно через 3-4 месяца, сообщает dpa.

В среду, 25 января правительство Германии подтвердило, что направит в Украину 14 танков Leopard 2 и позволит другим странам реэкспортировать эти машины. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, первые танки" могут достичь Украины примерно через 3-4 месяца.

Обучение украинских бронетехники начнется в Германии, а в пакет помощи также войдут боеприпасы и техническое обслуживание танков, сообщили в канцелярии канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Сам он, выступая в Бундестаге, установил "красные линии" для дальнейшей военной поддержки Украины, исключая поставку боевых самолетов и развертывание сухопутных войск.

Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал действия Берлина "чрезвычайно опасными" и предупредил, что они выведут конфликт на "следующий уровень конфронтации". По словам дипломата, решение правительства Шольца представляет собой окончательный отказ Германии признать историческую ответственность» за преступления нацистов, совершенные во время Второй мировой войны.