Тяжелобольная Заворотнюк появится в новом сериале Приставы

Сериал "Приставы" снимался в 2017 году. По какой причине картина не вышла пока в эфир неясно. Премьера фильма наконец состоится. В проекте участвует Анастасия Заворотнюк.

Издание "Комсомольская правда" сообщает, что очень скоро фанаты Анастасии Заворотнюк, которая не первый год борется с раком, смогут увидеть ее в новом сериале под названием "Приставы".

Оказывается, актриса снималась в проекте еще в 2017 году. Выход фильма на экраны по неизвестным причинам отложили. Теперь пришла пора премьерного показа.

Сама Заворотнюк в настоящее время лечится в онкологическом отделении одной из частных клиник в центре столицы РФ.