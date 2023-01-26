Ургант пожаловался фанатам, что его концерт в Москве, запланированный на февраль, отменили

Иван Ургант должен был выступить в российской столице с концертом еще в октябре 2022 года. Мероприятие было перенесено на февраль, а теперь и вовсе отменено.

Иван Ургант стал заниматься музыкой, выступая под псевдонимом Гриша Ургант.

Шоумен сообщил, что его концерт в Москве, который был запланирован на февраль текущего года, отменили.

До этого мероприятие переносилось с октября 2022 года.