Бундесвер: Системы ПВО Patriot прибыли в Польшу

В Польшу прибыли немецкие комплексы Patriot, "которые усилят противовоздушную оборону и будут способствовать защите восточного фланга НАТО". Об этом в среду сообщил Бундесвер, которого цитирует агентство dpa.

Немецкие военные заявили, что численность подразделения, отправленного для обслуживания ЗРК составляет около 350 солдат, но при необходимости она может быть увеличена до 650. Продолжительность миссии должна быть тесно согласована с польскими властями. Отрядом командует полковник Йорг Сиверс.

12 января 2023 года президент Анджей Дуда подписал соответствующий документ, в котором дал согласие на размещение солдат немецкого бундесвера в Польше. Несколько сотен военнослужащих вместе с системой противовоздушной и противоракетной обороны Patriot будут дислоцированы в Люблинском воеводстве рядом с границами с Украиной и Беларусью.

Отправка пусковой установки Patriot в Польшу вместе с солдатами, эксплуатирующими систему, является следствием событий в Пшеводове в конце прошлого года. В это время на приграничный район упала ракета, выпущенная, скорее всего, украинцами по ошибке, в результате чего погибли двое граждан Польши.