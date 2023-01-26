Анджелина Джоли закрывает благотворительный фонд поддержки женщин, подвергшихся насилию
2023-01-26 09:55
Голливудская актриса Анджелина Джоли закрывает свой благотворительный фонд поддержки женщин, разрекламированный на весь мир. Что стало причиной подобного решения?
Дело в том, что Анджелина Джоли теперь не может содержать благотворительный фонд в помощь женщинам, пострадавших от насилия.
Решение о закрытии организации далось знаменитости нелегко.
Причина - финансовые трудности по ее содержанию.
Опубликовано: Наталья Гончарова