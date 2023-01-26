Анджелина Джоли закрывает благотворительный фонд поддержки женщин, подвергшихся насилию

Голливудская актриса Анджелина Джоли закрывает свой благотворительный фонд поддержки женщин, разрекламированный на весь мир. Что стало причиной подобного решения?

Дело в том, что Анджелина Джоли теперь не может содержать благотворительный фонд в помощь женщинам, пострадавших от насилия.

Решение о закрытии организации далось знаменитости нелегко.

Причина - финансовые трудности по ее содержанию.