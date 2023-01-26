София заблокирует вступление Северной Македонии в ЕС из-за избиения болгарского политика

София предпримет серьезные шаги для защиты прав болгарского меньшинства в Северной Македонии.

В частности, будет приостановлена реализация совместных экономических и культурных проектов, заявил министр иностранных дел Болгарии Николай Милков в связи с усилением напряженности в отношениях со Скопье.

Правительство Болгарии не исключает еще одного вето против усилий Северной Македонии по вступлению в Европейский союз. Милков вместе с вызванным в Софию для консультаций послом Болгарии в Скопье Ангелом Ангеловым выступили в парламенте, представив позицию властей по поводу ухудшения двусторонних отношений после жестокого избиения Кристиана Пендикова, секретаря Болгарского культурного центра в Охриде.

Пендиков, принадлежащий к болгарскому меньшинству, подвергся нападению и избиению в Охриде в западной части Северной Македонии. Он был серьезно ранен и перенес операцию в Болгарии. Считается, что нападение на Пендикова было мотивировано национальной ненавистью.

После инцидента глава македонской дипломатии Осмар Буджани приехал в Софию и навестил Пендикова в больнице, но, по мнению болгарских властей, он не предпринял достаточных шагов для улучшения отношений с Болгарией.

Напряженность в этих отношениях, вызванная историческими событиями, сохраняется с момента создания независимого македонского государства в 1992 году. Болгария требует от Северной Македонии согласование содержания учебников истории. В июле 2022 года София разрешила Северной Македонии начать переговоры о вступлении в ЕС.

Однако согласие является условным и может быть отозвано в любое время.