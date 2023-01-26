Reuters: В турецкий сухогруз в порту Херсона попала ракета

Турецкое грузовое судно стоит на якоре в порту Херсон с начала российской СВО в Украине. О происшествии сообщило агентство Reuters.

По данным морской охранной компании Ambrey, во вторник, 24 января судно было поражено российской ракетой. Информации о пострадавших нет.

В сети появились записи, на которых видно большой пожар на мостике турецкого судна Tuzla.

Сухогруз принадлежит компании Cayeli Shipping, которая пока никак не прокомментировала инцидент.

Tuzla — один из 12 турецких кораблей, застрявших в украинских портах с февраля, когда началось СВО. Они не подпадают под российско-украинское соглашение о перевозке зерна через Черное море, заключенное в прошлом году ООН.

В свою очередь, портал maritime-executive.com пишет, что повреждение также получило еще один сухогруз - Ferahnaz. Сообщается, что судно находлось недалеко от Tuzla. Турецкое телевидение цитируют представителя Cakiroglu Shipping Company Хусейна Чеби, который сообщил, что вчера порт подвергся бомбардировке, и судно Tuzla попало под удар, а осколки нанесли ущерб судну Ferahnaz.